La visite d'Etat du Roi en Italie reportée à cause de la situation sanitaire

Le roi Philippe devait se rendre du 1er au 3 décembre en Italie pour une visite d'Etat. Selon des informations de la RTBF et du Soir, cette visite officielle a été annulée à cause de la remontée inquiétante des chiffres du coronavirus en Europe ces dernières semaines. Une septantaine de personnes devait se rendre dans la péninsule. Finalement, le roi Philippe et la ministre fédérale des Affaires étrangères Sophie Wilmès se rendront seuls et pour un jour seulement en Italie, le 1er décembre.