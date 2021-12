Kate Middleton: elle ose la tendance phare du moment

En été, comme en hiver, le "Kate effect" fait encore et toujours mouche. Considérée comme l'une des personnalités les mieux habillées du gotha, Catherine Middleton a ajouté une touche vintage à sa garde-robe garnie de pièces de créateurs, mais aussi à petits prix.

Ce 2 décembre, la maman de George, Charlotte et Louis avait rendez-vous au Victoria & Albert Museum (V&A) de Londres. Au programme ? Une exposition dédiée au joaillier Pierre-Karl Fabergé dont les oeufs sont mondialement connus. La duchesse avait opté pour un chemisier Ralph Lauren à motifs paisley et à col lavallière du plus bel effet. Kate Middleton s'approprie ainsi les seventies, courant qui frappe actuellement la mode de plein fouet. Une réussite stylistique de plus pour la duchesse.