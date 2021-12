Kate Middleton: cette décoration de Noël scandinave qui fait craquer George, Charlotte et Louis

À moins de quatre semaines du jour J, il flotte dans l'air comme un parfum de Noël. Et chez les Windsor, les festivités sont attendues de pied ferme cette année. Affaiblie par des problèmes de dos, "la reine a dit à tout le monde qu'elle se sentait beaucoup mieux" et "a très hâte de les accueillir pour Noël" pouvait-on lire outre-Manche. Au même moment, un majestueux sapin de six mètres de haut était installé à la Saint George's Hall. Et il y a un trio qui trépigne certainement d'impatience en vue du 24 décembre : George, Charlotte et Louis.

"On ne peut pas être trop sérieux à Noël"

Carole, la mère de Kate Middleton, a d'ailleurs révélé quelle décoration de Noël faisait particulièrement plaisir aux bambins royaux. "Je vais avoir besoin de quelques-uns de ces petits gars-là en décembre pour les cacher dans la maison et faire rire mes petits-enfants. Même si j'aime les décorations sans chichi habituellement, on ne peut pas être trop sérieux à Noël", a-t-elle fait savoir sur le compte de son entreprise Party Pieces. Les "petits gars" en question ? D'adorables lutins que l'on trouve en Scandinavie. Au Danemark, on les appelle "nisser" ou "julenisser", et ils viennent orner les demeures tout le mois de décembre. On en trouve généralement chez Søstrene Grene.