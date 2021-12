Jennifer Lawrence apparaît pour la première fois enceinte sur le tapis rouge aux côtés de Leonardo Di Caprio

En septembre dernier, l'actrice d'Hunger Games avait fait reparler d'elle non pas pour son prochain rôle, mais pour sa vie privée. En effet, des photos du ventre arrondi de la jeune femme de 31 ans circulaient déjà sur twitter avant que l'heureux événement ne soit confirmé par un porte-parole du couple.

Ce dimanche, la curiosité des fans a été assouvie car elle est apparue, pour la première fois depuis qu'elle est enceinte, sur un tapis rouge, à l'occasion de la première à New York du film Netflix Don't Look Up.Elle a posé aux côtés de Leonardo DiCaprio (son collègue astronome dans la superproduction) dans une longue et scintillante robe signée Dior.

©IMAGO