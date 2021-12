Shakira adresse un message à la princesse Charlotte

La musique adoucit les mœurs, dit le proverbe populaire. L'adage n'a jamais été aussi vrai que durant les périodes de confinement et même la famille royale britannique n'y échappe pas. Dans "Time To Walk", podcast lancé sur Apple Fitness+, le prince William a confié qu'elle a un rôle essentiel pour lui et sa petite tribu.

"Il n'y a rien de mieux un lundi matin que d'essayer de se remettre dans le bain en écoutant AC/DC et son tube 'Thunderstruck'", a-t-il révélé. "Cela vous réveille absolument, cela vous fait démarrer la semaine de la meilleure humeur possible, et vous sentez que vous pouvez affronter n'importe quoi et n'importe qui", a-t-il ajouté, levant le voile sur le rockeur en lui. Et il n'est pas le seul Cambridge à ne pas pouvoir se passer de musique.

La princesse Charlotte, 6 ans, ne jurerait que par Shakira et son tube "Waka Waka". "Charlotte en particulier court dans la cuisine, dans sa robe et ses affaires de ballet. Elle devient complètement folle avec Louis qui la suit en essayant de faire la même chose. C'est vraiment un moment de joie durant lequel les enfants apprécient de danser, de faire les fous et de chanter", a-t-il glissé. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque la chanteuse colombienne n'a pas tardé à réagir. "Je suis tellement heureuse que vous aimiez ma musique princesse Charlotte", a écrit l'épouse de Gerard Piqué sur Twitter. La fille de Kate et William vient donc de recevoir un cadeau de Noël avant l'heure.