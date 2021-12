Le magazine Forbes dévoile son Hall Of Fame des moins de 30 ans

"Au cours des dix années qui se sont écoulées depuis la publication de la première liste Forbes 30 Under 30, le monde a radicalement changé, mais une chose n'a pas changé : notre habitude de repérer les jeunes innovateurs sur le point de devenir célèbres", note le média. Voici les dix premiers All-Stars présentés par Forbes:

Austin Russel, créateur et CEO de Luminar

Après avoir abandonné Stanford et obtenu une bourse d'études de 100 000 dollars de Peter Thiel, Austin Russell a fondé Luminar Technologies. Il est le plus jeune milliardaire autodidacte du monde.





Miley Cyrus, artiste

Elle a connu la célébrité à l'adolescence grâce à son rôle principal dans la série télévisée de Disney, Hannah Montana. En 2014, lorsqu'elle a fait partie de la liste des moins de 30 ans, la pop star alors âgée de 21 ans venait de sortir son album le plus commercial, Bangerz. Depuis, Miley Cyrus a sorti trois autres albums et compte désormais 152 millions de followers sur Instagram. Elle a également fondé la Happy Foundation pour soutenir les jeunes LGBTQ+ et les jeunes à risque, rappelle le média américain.





Rihanna, artiste

En 2013, lorsque Rihanna, âgée de 24 ans, a fait partie de la liste des 30 ans et moins, la pop star avait obtenu des contrats de sponsoring avec Vita Coco, Nivea et le parfum Reb'l Fleur. Aujourd'hui, Rihanna est milliardaire grâce à Fenty Beauty, sa coentreprise avec LVMH. La valeur de la marque est estimée à 2,8 milliards de dollars. Sa marque de lingerie Fenty, soutenue par Jay-Z, a, elle, levé des fonds à un milliard de dollars en février.





Lebron James, sportif

Le basketteur a fait partie de la première liste Forbes des moins de 30 ans en 2012. À l'époque, le joueur de 27 ans du Miami Heat était une étoile de la NBA et possédait une petite participation dans le club de football de Liverpool. Aujourd'hui, la superstar a remporté quatre titres avec trois équipes NBA : les Heat, les Cleveland Cavaliers et son équipe actuelle, les Lakers de Los Angeles. En dehors du terrain, il a gagné plus d'un milliard de dollars grâce à des contrats avec Nike et Walmart, et son apparition dans Space Jam : A New Legacy.

Sam Bankman-Fried, créateur et CEO de FTX

Lorsqu'il a rejoint les rangs de Under 30 en 2021, sa bourse de crypto-monnaies FTX venait de lever 40 millions de dollars pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Deux énormes levées de fonds plus tard (18 milliards de dollars en juillet et 25 milliards de dollars en octobre) Sam Bankman-Fried est désormais la personne de moins de 30 ans la plus riche de la planète, avec 26,5 milliards de dollars.





Melanie Perkins, co-créateur et CEO de Canva

Whitney Wolfe Herd, créateur et CEO de Bumble

Apoorva Mehta, créateur et CEO d'Instacart

Daniel Ek, co-créateur et CEO de Spotify