Alexia des Pays-Bas est de retour: la photo officielle des retrouvailles pour les fêtes

Retrouvailles festives. L'année fut particulièrement chargée pour les enfants de Maxima et Willem-Alexander. Il y a un peu plus d'une semaine, le 7 décembre, leur aînée Catharina-Amalia fêtait ses 18 ans et était introduite au Conseil d’État en grande pompe dès le lendemain. À la rentrée, c'est Alexia, 16 ans, qui quittait le nid. La voilà de retour avec les siens pour fêter Noël en famille.

"Les fêtes approchent"

Celle qui fréquente désormais l'UWC Atlantic College, établissement prisé du Pays de Galles où la princesse Élisabeth a notamment pu parfaire son éducation, vient de rallier les Pays-Bas. Heureuse comme tout, la famille royale n'a pas résisté à l'envie de partager une photo au complet. "Les fêtes approchent : il est temps de rentrer à la maison", a-t-on écrit sur le compte officiel du Palais. Sourires et tons camel : la Maison d'Orange-Nassau était, comme souvent, au diapason. La magie de Noël opère certainement déjà dans les alcôves de la Huis ten Bosch.