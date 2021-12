"Sex and the City": cette actrice de la série n'en peut plus des critiques sur son physique

23 ans. C'est la période qui sépare la première saison de Sex and the City et And Just Like That..., son reboot tant attendu. Dans une société où l'âgisme est trop ancré, les remarques acerbes sur l'évolution physique des actrices sont légion. Et Kristin Davis, alias Charlotte, en a ras-le-bol.

"Venez me remplacer"

"Tout le monde a un avis sur nos cheveux et nos visages et nos ceci et nos cela. Le niveau d'intensité [des critiques] a été un choc", a fait savoir l'actrice de 56 ans dans le Times. "Je suis en colère et je ne veux pas me sentir en colère tout le temps", a déploré celle qui rappelle que les critiques douteuses ne datent pas d'hier. Les médias "écrivaient des articles chaque semaine sur la façon dont j'étais 'en forme de poire'", ce qui était une source de "stress". Kristin Davis est déterminée à ne plus se laisser faire. "Je me dis 'Allez vous faire foutre'. Venez me remplacer, si vous pensez mieux faire", a-t-elle lâché à l'attention de ses détracteurs. À bon entendeur.