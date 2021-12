Affaire Jean-Luc Lahaye: les plaignantes appellent au respect de leur vie privée

"J'ai déjà suffisamment souffert, et je souffre encore suffisamment sans avoir besoin qu'on m'accable davantage, qu'on me rajoute du poids sur les épaules" en publiant des détails sur "mon intimité la plus profonde", écrit Romane, qui a porté plainte contre Jean-Luc Lahaye.

"C'est une brutalité supplémentaire qui m'a été infligée", poursuit-elle.

La vedette des années 80, âgée de 68 ans, a été mise en examen le 5 novembre à Paris notamment pour "viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans" après les dénonciations des deux jeunes filles nées en 1998 et 2000. Déjà condamné pour des infractions avec des mineurs en 2007 et 2015, il a été placé en détention provisoire.

Cette nouvelle affaire a connu un fort retentissement médiatique avec la publication de nombreux articles, livrant parfois des éléments de la procédure.

La seconde plaignante, Emmanuelle, s'est de son côté dit "consternée" de lire dans la presse "ces mots que j'ai moi-même mis tant de temps à poser sur ce que j'avais subi, que j'ai mis tant de temps à dire à mes proches, (...) qui ignoraient tout de ce qu'il m'était arrivé, et que j'ai aussi avec beaucoup de difficultés dû exprimer aux enquêteurs".

Une plainte été déposée mardi au parquet de Paris notamment pour atteinte à la vie privée, violation du secret professionnel et du secret de l'instruction, a précisé à l'AFP l'avocate des deux jeunes filles, Me Nathalie Bucquet.

Dans ce communiqué, deux autres femmes, défendues aussi par Me Bucquet, dénoncent "l'acharnement médiatique" dans une autre affaire, celle de l'ancien chirurgien Joël Le Scouarnec.

"Nous avons besoin des médias pour que la société civile et les pouvoirs publics prennent conscience du fléau de la pédocriminalité", mais "les souffrances sont tellement profondes qu'il n'est pas indispensable de relater les détails ignobles de notre passé", expose Stéphanie, l'une des victimes du pédocriminel condamné dans un premier dossier de viols à 15 ans de réclusion criminelle.

"L'information sur la pédocriminalité ne doit pas se faire au détriment des victimes", résume Alexandra, qui a également dénoncé les agissements de l'ancien chirurgien.