Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez révèlent le sexe de leurs jumeaux dans une adorable vidéo

Balle au pied ou vie privée, CR7 affole toujours les compteurs. Et la dernière vidéo publiée par le Portugais ne fait pas exception. Le joueur de Manchester United et sa compagne Georgina Rodríguez ont décidé de révéler le sexe de leurs jumeaux, dont la naissance est prévue pour le printemps 2022.

Un gars, une fille

Pour marquer le coup, l'attaquant a mis ses quatre enfants à contribution. L'idée ? Percer des ballons remplis de confettis, grand classique lors des "gender reveal parties". Ils sont sortis en bleu et en rose, et il s'agira donc d'un garçon et d'une fille pour le plus grand bonheur de Matéo, Eva Maria, Alana Martina et Cristiano Ronaldo Jr. "Où la vie commence et l'amour ne s'arrête jamais", a écrit le footballeur de 36 ans sur Instagram. Publiée ce 16 décembre sur le réseau social, la vidéo cumule déjà près de 20 millions de vues.