Kate Middleton: ses cadeaux de Noël

Les festivités de Noël ont deux visages. Côté face, une féerie qui réchauffe les cœurs ; côté pile, une surconsommation ad nauseam. Sapin naturel, décorations et emballages soucieux de la planète… les alternatives existent et même Kate Middleton chercherait des solutions pour faire rimer cadeaux avec utilité et écoresponsabilité.

Des cadeaux durables

En effet, le prince William et la duchesse réfléchiraient "plus attentivement" aux paquets qu'ils glisseront sous le sapin cette année, avance l'experte royale Katie Nicholl. Leur idée ? Mettre de côté" l'extravagance" habituelle et limiter le temps d'écran qui monopolise de plus en plus l'attention des enfants, royaux ou non.

"George aime avoir son iPad à l'école. Charlotte et lui sont tous deux assez férus de technologie et, comme la plupart des enfants, il y a probablement des gadgets technologiques et autres sur leur liste de cadeaux", rapporte en effet la journaliste bien informée dans le Daily Mail.

Cette année, les arrière-petits-enfants de Elizabeth II devraient donc recevoir des cadeaux de Noël utiles en plein air et qui "dureront dans le temps." Une réflexion inspirante qui fera certainement des émules à dix jours du réveillon.