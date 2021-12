Accueil Lifestyle People & Royals Nabilla, (re)gonflée Retrouvailles avec l'ex-star de téléréalité passée par la prison. Riche influenceuse à Dubaï, elle a gardé son sens de la réplique qui claque. Portrait. ©BELGAIMAGE Rachid Laïreche @Libération

La première fois, c'était un après-midi de printemps, en 2013. On avait trimé pendant des semaines pour la rencontrer. Nabilla Benattia était à l'intérieur d'un maelström sans fin. La star des Anges de la télé-réalité, l'émission de NRJ 12, ne s'appartenait plus. Un phénomène médiatique magnifié par cette saillie légendaire : "Allô, non, mais allô quoi ! T'es une fille, t'as pas de shampoing ? […] C'est comme si je te dis 'T'es une...