Alcoolisé, François Damiens est débarqué d'un avion reliant Toulouse à Bruxelles

De passage à Toulouse mardi dernier, le célèbre acteur et humoriste François Damiens a eu quelques soucis à rejoindre sa Belgique natale. Et pour cause: l'homme de 48 ans a été refoulé à l'entrée de son avion à cause d'un taux d'alcoolémie dans le sang trop prononcé. Selon le média La Dépêche, il était fort bruyant avant le décollage imminent de son vol. Le commandant de bord a donc refusé de voler tant que la star se trouvait à bord de l'engin.

La police est intervenue afin de l'escorter à l'intérieur de l'aéroport Toulouse-Blagnac. "Bon joueur", celui qui incarne le père de Paula dans la Famille Bélier n'a pas bronché et est sorti de l'avion sans faire de scandale.

Il serait resté sous surveillance pendant une heure, le temps que son état d'ébriété s'atténue. Certains médias français affirment même que François Damiens a proposé aux policiers de prendre le petit déjeuner à ses frais. Offre qui a été refusée poliment par les gardiens de la paix.

Moins agité par l'alcool, l'acteur a ensuite pris un taxi pour regagner son hôtel afin de retrouver tous ses esprits. À noter qu'aucune plainte n'a été déposée par la PAF, la police aux frontières.