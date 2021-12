L'acteur Chris Noth accusé d’agressions sexuelles, les actrices de "Sex and the City" réagisssent

Après le dévoilement de ces trois accusations, trois actrices phares de la série "Sex and the City" ont décidé de s'exprimer. Il s'agit de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, qui ont publié un message en commun après les faits reprochés à Chris Noth.

"Nous sommes profondément attristées d'entendre les allégations contre Chris Noth. Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les félicitons" , ont-elles écrit.

©INSTAGRAM

De son côté, l'acteur nie les accusation et déclare: "Les accusations portées contre moi par des personnes que j'ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires auraient pu se dérouler il y a 30 ans ou il y a 30 jours – non signifie toujours non – c'est une ligne que je n'ai pas franchie. Il est difficile de ne pas s'interroger sur le moment où ces histoires sortent. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles font surface maintenant, mais je sais ceci : Je n'ai pas agressé ces femmes".

Dans cette affaire, les plaignantes accusent l’acteur Chris Noth d’agressions sexuelles. L’une d’entre elles a déclaré avoir été violée en 2004, la deuxième témoigne d’un abus sexuel en 2015. La troisième femme, âgée de 18 ans au moment des faits, a déclaré le 18 décembre dernier avoir été agressée sexuellement par l’acteur il y a 12 ans.

Depuis ces accusations, Chris Noth a vu se rompre plusieurs de ses contrats. Pour commencer, son agence artistique, A3 Artists Agency, a déclaré avoir résilié son contrat. La série "The Equalizer", diffusée sur CBS et dans laquelle jouait Chris Noth, s'est aussi séparée de ce dernier, comme le rapporte The Hollywood Reporter.