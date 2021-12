Damso s’est-il invité dans les "12 coups de midi "?

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Le numéro des 12 coups de midi diffusé ce lundi 27 décembre sur TF1 restera dans les mémoires. D'abord parce qu'il a été le théâtre d'un show sans pareil de la part d'une candidate, Amandine. Les réponses qu'elle a données à certaines des questions posées par Jean-Luc Reichmann ont provoqué l'hilarité générale sur le plateau, du côté de l'animateur mais aussi parmi les propres supporters de la participante.









Ceux-ci étaient trois. Deux femmes et un homme. Ils sont apparus en incrustation vidéo. Et nombre d'internautes se sont posé la question : était-ce Damso sur la gauche de l'écran ?





Car oui, l’un des supporters d’Amandine ressemble tellement au rappeur belgo-congolais qu’il était difficile de ne pas penser qu’il s’agissait bien de lui. Même gabarit impressionnant, même implantation des cheveux, même barbe, grosses lunettes de soleil masquant le regard.

D'autres détails laissaient aussi penser que c'était lui à l'écran. On pense à la grosse montre dorée au poignet et à la chaîne qu'il avait autour du cou.

©Capture d'écran TF1





Détail supplémentaire, les trois supporters d'Amandine ne sont pas passés inaperçus pendant la diffusion du programme tant ils ont fait du bruit. Presque chahuté.

Damso dans les 12 coups de midi, c'est une blague diront certains. Et pourquoi pas après tout ! Car il y a des indices qui ne manquent pas de laisser penser que le rappeur connaît plutôt bien l'émission qu'anime Jean-Luc Reichmann. Il suffit de se plonger dans les paroles de "BruxellesVie", titre extrait de son premier album, Batterie faible, en 2016. Que lit-on : "J'connais qu'un seul King c'est Martin Luther/Enfance pas tranquille, coups de feu je n'ai plus peur/J'partirais jamais comme la tâche de Jean-Luc Reichman dans les 12 coups de 12 heures (midi)/Baroudeur vie, oui j'suis un voyou/J'suis un grizzly tu n'es que Baloo/Tu bouffes chez Exki, je bouffe chez Mère Malou/T'es flingué comme un feat de Bruel et Garou".





Et si ce n'est pas assez, il est tout de même bluffant de voir que des questions sur Damso reviennent régulièrement dans l'émission, ce qui, avouons-le, n'est pas commun dans les autres jeux télévisés.

Alors, Damso ou pas Damso ? Le doute est permis. Si c'est bien lui, il aura une fois de plus été là où personne ne l'attendait. Et si ce n'est pas lui, il sait désormais qu'il a une sorte de sosie quelque part en France, du moins on le pense puisque la candidate, Amandine, vient du Lot-et-Garonne.