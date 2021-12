Le Palais royal annonce les fiançailles de la Princesse Maria Laura, fille de la Princesse Astrid et du Prince Lorenz

"Leurs Altesses Royales la Princesse Astrid et le Prince Lorenz ont la grande joie d’annoncer les fiançailles de Son Altesse Royale la Princesse Maria Laura avec Monsieur William Isvy", a annoncé le Palais royal ce lundi 27 décembre dans un communiqué.

William Isvy, de nationalité française et britannique, est né à Paris, d’une mère britannique et d’un père franco-marocain. Il a vécu la plus grande partie de son enfance à Londres. Il travaille aujourd'hui dans le secteur de la gestion d'actifs, après avoir étudié la finance à Montréal.

Le mariage aura lieu au second semestre de 2022.