Pour ses fiançailles, Maria Laura de Belgique s'inspire de Kate Middleton

La princesse belge et la duchesse britannique ont visiblement des goûts communs.

Longtemps tenue secrète, la relation entre Maria Laura de Belgique et William Isvy s'est révélée au grand jour avec l'annonce de leurs fiançailles. La fille aînée de la princesse Astrid et le Français devraient se dire "oui" à Bruxelles au cours de l'année 2022. Ce 27 décembre, le Palais royal a gratifié les Belges de quelques photos officielles du couple si discret pour célébrer la nouvelle. Et un détail saute aux yeux.

Sur les clichés, on peut en effet apercevoir la superbe bague offerte par le banquier à la princesse de 33 ans. L'anneau en or blanc serti de diamants met en valeur un imposant saphir qui rappelle immédiatement la bague d'une certaine Kate Middleton. Cette pièce emblématique, portée par Lady Diana, a la réputation d'inspirer les mariées du monde entier. Ce n'est pas le seul point commun de Maria Laura de Belgique avec la duchesse puisqu'elle a ses habitudes à South Kensington, quartier huppé de Londres où l'on trouve bien évidemment Kensington Palace, la résidence des Cambridge.