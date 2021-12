Pas de gestes barrières à The Voice Belgique ? "On a respecté le protocole"

Et pour la deuxième fois consécutive, le Covid est venu bousculer le célèbre télécrochet. Si l'année passée, le public était interdit et que les coachs se voyaient faire un simple "check" du coude aux nombreux talents, les choses ont changé pour cette édition anniversaire.

Mardi, on a vu les coachs (BJ Scott, Black M, Christophe Willem et Typh Barrow) câliner les différents talents, sans penser aux fameux gestes barrières. Interrogée par Sudpresse, la chaîne du service public se défend. "L'année dernière, les accolades étaient effectivement proscrites. Mais cette saison, on a voulu lâcher du lest tout en respectant les protocoles mis en place par la RTBF".

La RTBF précise également à nos confrères que coachs mais aussi talents devaient être en possession d'un CST ou d'un test PCR négatif si la personne en question n'était pas vaccinée. De plus, tout le monde devait porter le masque à l'exception des talents et musiciens une fois sur scène.

Concernant le retour du public, les fans devaient également présenter un CST à l'entrée.