Quels événements royaux sont attendus en 2022?

Difficile de se projeter dans les grands événements 2022 du Gotha qui sont tributaires de l’évolution en montagnes russes de la situation sanitaire. 2022 sera en tous les cas une année riche en anniversaires ronds aussi bien de naissance que de règne.

Le 6 février, la reine Elizabeth II fêtera ni plus ni moins que ses 75 ans de règne, le plus long de l’Histoire, battant les 72 ans du roi Louis XIV mais n’arrivant pas encore au record toujours détenu par Bernard VII de Lippe (1428-1511) qui régna 81 ans, 7 mois et 22 jours. Les festivités ont été programmées au mois de juin pour espérer une météo plus clémente.

La reine Margrethe de Danemark célèbre quant à elle ses 50 ans en janvier. Le programme qui incluait un grand dîner de gala à Christiansborg avec les familles royales européennes, a été postposé à l’été 2022 au regard de la situation actuelle de la pandémie en Europe. Les réjouissances pour les 50 ans de sa belle-fille la princesse héritière Mary sont toujours en suspens, une décision interviendra dans les prochains jours.

En Angleterre, la duchesse de Cambridge soufflera ses 40 bougies le 9 janvier. Son époux fera de même le 21 juin. On attend aussi la parution des mémoires du duc de Kent, cousin de la reine, et membre le plus âgé du clan Windsor après elle. Les mémoires du prince Harry, 37 ans, sortiront au printemps avant le Jubilé de platine, histoire de ne point détendre l’atmosphère familiale.

À Monaco, la princesse Caroline franchira le 23 janvier prochain le cap des 65 ans. On attend aussi au cours de prochains mois avec beaucoup d’impatience le retour à la vie publique de la princesse Charlène après presque une année de mise à l’écart en raison de la maladie et de ses séquelles.

Le prince Ernst August de Hanovre qui est en pleine love story actuellement à Madrid où vit son fils cadet le prince Christian, avec l’artiste Ana Stilanopoulos, se retrouvera à nouveau devant les tribunaux au printemps dans le bras de fer qui l’oppose à son héritier le prince Ernst August junior afin de reprendre le contrôle de la gestion de son patrimoine.

En Belgique, la princesse Astrid, remise de sa fracture de cervicale, devrait logiquement reprendre la tête de missions économiques à l’étranger. La fille du roi Albert II et de la reine Paola fêtera ses 60 ans et mariera sa fille la princesse Maria Laura à William Isvy au second semestre 2022. La reine Paola aura 85 ans en septembre.

En Suède, des célébrations seront organisées en juillet pour les 45 ans de la princesse héritière Victoria. Chez les voisins norvégiens, on fêtera le 21 janvier les 18 ans de la princesse Ingrid Alexandra qui est appelée un jour à monter sur le trône occupé depuis 1991 par son grand-père le roi Harald.

Aux Pays-Bas, la princesse héritière Amalia annoncera après une année sabbatique l’orientation de ses études universitaires tandis que ses parents le roi Willem-Alexander et la reine Maxima célébreront leurs 20 ans de mariage.

Du côté de la Cour royale espagnole, on murmure toujours à propos d’un retour en Europe du roi juan Carlos exilé volontairement aux Emirats arabes unis depuis l’été 2020, à raison que ses démêlés avec la justice fiscale sont progressivement archivés. La reine Letizia rejoindra en septembre le groupe des quinquagénaires.

Outre le mariage de la princesse Maria Laura de Belgique, celui de la princesse Theodora de Grèce remis depuis mai 2021, avec l’avocat américain Mattheuw Kummar est attendu. Pareil pour le prince Louis de Luxembourg, troisième enfant du couple grand-ducal, qui a annoncé ses fiançailles en 2021 avec l’avocate française Scarlet Lauren Sirgue.

Il reste encore des princes et princesses à marier, des annonces de fiançailles sont donc très certainement à attendre tout au long de l’année.