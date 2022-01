Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

L'émission culte du PAF devait faire son retour à la télévision, même si la forme et le contenu n'auraient plus eu beaucoup en commun avec ce que l'on a connu dans les années 80.

Les frères Bogdanoff avaient ressuscité "Temps X" et tourné trois pilotes

C'était dans l'air depuis plusieurs années. Les jumeaux Bogdanoff voulaient ressusciter l'émission qui a fait leur notoriété : Temps X, rendez-vous culte du PAF diffusé sur TF1 entre 1979 et 1987. Grichka l'avait confié à la DH, notamment. Et selon leur agent, c'était le projet, parmi les très nombreux qu'ils menaient, qui leur tenait le plus à cœur.

Selon Le Parisien, leur souhait est devenu réalité à la rentrée. Avec l'aide de Cyril Hanouna, qui, explique le journal français, a milité pour que leur retour se fasse sur les antennes du groupe Canal +, les Bogdanoff ont mis en boîte plusieurs pilotes de leur nouvelle version de Temps X. Il y en aurait trois, produits par leurs propres soins.

Toujours selon les confidences de leur agent, le décor rappelait celui de l'émission original mais avec les moyens du XXIe siècle. La diffusion devait avoir lieu sur C8 mais sur un format court de 5 minutes contre une heure à l'époque sur TF1. Il s'agissait de vulgariser les grandes dates de la découverte scientifique et ça ne se serait pas appelé Temps X. Aucun nom n'avait encore été choisi.