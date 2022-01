Les Bogdanoff étaient-ils anti-vaccins ? Un proche explique leur position

Ces deux personnages médiatiques énigmatiques se sont éteints à cause du coronavirus il y a peu de temps. Grichka, le 28 décembre 2021, et Igor, le 3 janvier 2022. Hospitalisés en décembre, les frères Bogdanoff avaient dû être placés en réanimation.

Sur le plateau de TPMP, Cédric André, le porte-parole des deux frères a décidé d'expliquer pourquoi les deux scientifiques controversés n'étaient pas vaccinés."Ils n'étaient pas contre le vaccin contrairement à ce qui est dit, mais en fait ils étaient anti-médicaments. Ils ne se soignaient que par des plantes, ils ne mangeaient que des graines. Ils ne buvaient jamais d'alcool non plus, ils préféraient boire de l'eau ou un jus de fruit, et cela même dans les soirées mondaines", explique l'homme à la bande de Cyril Hanouna.

Selon Cédric André, la raison de leur non vaccination est toute autre."En réalité, ils n'étaient pas contre le vaccin mais ils se croyaient insubmersibles. Ils pensaient qu'ils étaient en bonne santé, qu'ils faisaient du sport, qu'ils se sentaient très bien et qu'ils n'en avaient pas besoin", a détaillé l'attaché de presse.

Cédric André a également évoqué pourquoi l'état des jumeaux Bogdanoff s'est rapidement dégradé: "En fait, ils ont attendu très longtemps chez eux sans se faire soigner, leur respiration était très faible. Ils allaient de moins en moins bien et la décision a été prise d'aller à l'hôpital. On a vu leur état se dégrader rapidement."