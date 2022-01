Mathilde et Philippe ont rompu avec la tradition pour leurs premières vacances de 2022

On le sait, la famille royale belge est adepte des vacances d'hiver sur les pistes. L'année passée, la pandémie avait chamboulé leurs plans et la tradition, les empêchant de rallier Verbier, en Suisse. On sait désormais où la reine Mathilde et le roi Philippe ont entamé l'année 2022.

Comme le rapporte La Meuse, c'est à Méribel que le couple royal a posé ses bagages et ses skis dès le 29 décembre. Très prisée, la charmante station savoyarde se trouve à environ 1600 mètres d'altitude et offre de somptueux panoramas sur les 3 Vallées. C'est là que Mathilde et Philippe ont passé le réveillon et ont accueilli la nouvelle année. Jusqu'ici, le Palais royal n'a partagé aucune photo de leur voyage en France. Comme le souligne RTL, les derniers clichés de vacances d'hiver de la famille royale datent de 2018.