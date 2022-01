Une photo inédite de Kate Middleton dévoilée avant ses 40 ans: "À l’époque, vous n’auriez jamais cru que cette jeune femme deviendrait notre future reine"

Tant de chemin parcouru. En 2021, Kate Middleton fête ses 10 ans de mariage avec le prince William. Cette année, la reine en devenir embrassera la quarantaine. Le 9 janvier prochain, la duchesse de Cambridge soufflera ses 40 bougies et la presse britannique est d'ores et déjà en ébullition. Le Sun vient notamment de dénicher un cliché inédit de la maman de George, Charlotte et Louis.

"Je ne savais pas qui elle était"

"La première fois que j'ai pris une photo de Kate Middleton, je ne savais pas du tout qui elle était" , a commenté le photographe Arthur Edwards au sujet de l'image, prise en 2005 l'université St Andrews. "Le prince William avait invité quelques amis de l'université à Sandringham pour le week-end. Ce n'est qu'en regardant récemment de vieilles photos que j'ai aperçu Kate parmi la bande. Et vous ne la reconnaîtriez pas. À l'époque, vous n'auriez jamais cru que la jeune femme qui venait de franchir ces portes deviendrait notre future reine" , a-t-il ajouté, encore sous le choc. Kate Middleton n'avait alors que 23 ans.