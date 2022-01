La princesse Sofia de Suède affiche une transformation capillaire tendance pour sa première sortie de 2022

Elle se faisait rare. Malgré une popularité sans faille, Sofia cultive la discrétion depuis plusieurs mois. La raison ? Elle a longtemps respecté son congé maternité après avoir donné naissance à un petit Julian, duc de Halland, en mars dernier. Mais alors que la reine Silvia, le roi Carl XVI Gustaf, le prince Daniel et la princesse Victoria ont tous contracté le Covid-19 ces derniers jours, la princesse de 37 ans a joué les remplaçantes de luxe.

L'épouse de Carl Philip était donc présente à l'Avicii Arena de Stockholm pour célébrer les 100 de la démocratie en Suède en musique. L'occasion de lever le voile sur son changement de look. Pour bien démarrer 2022, l'ancienne star de télé-réalité a misé sur l'une des coupes de cheveux les plus tendance du moment : la frange longue. Sa robe graphique bordeaux était signée Dorothee Schumacher et sa pochette noire Bottega Veneta. L'été dernier, en pleine période du Midsommar scandinave, Sofia avait déjà fait sensation en adoptant la frange rideau.

De son côté, le reste de la famille royale suédoise observe une période de quarantaine à domicile conformément aux règles actuelles dans la gestion de la pandémie dans le pays.