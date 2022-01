Double anniversaire à la Cour du Danemark. Tout au long du mois de janvier 2022, le petit pays scandinave devait battre au rythme des événements prévus pour le jubilé d'or de Margrethe II, mais le coronavirus en a voulu autrement. Toutefois, la reine aux cinquante années de règne pourra se consoler avec ces nouveaux portraits de ses petits-enfants, Vincent et Josephine.

Adorable quatuor

Les jumeaux du prince héritier Frederik et de la princesse Mary fêtaient en effet leurs 11 ans le 8 janvier. Pour l'occasion, c'est l'Australienne qui était de l'autre côté de l'objectif. L'adorable duo a été immortalisé avec ses chiots Border Collie, nés il y a à peine quelques semaines. Les clichés auraient été pris à Copenhague, non loin de la demeure familiale. Vincent et Josephine, comte et comtesse de Monpezat, sont respectivement 4e et 5e dans l'ordre de succession au trône danois.