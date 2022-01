Albert de Monaco s'inspire de Mathilde et Philippe pour ses vacances avec les jumeaux

Le prince, Jacques et Gabriella ont rallié la même destination que la reine et le roi de Belgique.

Leur année débute comme la majeure partie de 2021 : en trio. Privés de Charlène pour Noël et le Nouvel An, Albert et les jumeaux ont tenté de se mettre du baume au coeur en dévalant les pistes, véritable passion monégasque depuis l'ère Rainier III.

Le prince et Jacques et Gabriella, 7 ans, ont été photographiés sur la poudreuse de Méribel, en Savoie. Albert II était impossible à rater avec sa combinaison aux couleurs de Monaco tandis que ses enfants skiaient avec application dans les Alpes françaises. La station est particulièrement prisée cette année, et c'est aussi là où la reine Mathilde et le roi Philippe ont choisi de planter leurs bâtons cette année, et non à Verbier.

La princesse Caroline, elle, avait mis le cap sur la Suisse, pays où se repose actuellement l'ancienne nageuse sud-africaine de 43 ans. Elle y a retrouvé Charlotte et Andrea Casiraghi dans la luxueuse station de Gstaad.