"Éco-hypocrite": Leonardo DiCaprio sous le feu des critiques

Une fois n'est pas coutume, "Leo" est au coeur d'un bad buzz. Écologiste convaincu et militant, l'acteur de Don't Look Up passe du bon temps avec sa petite amie Camila Morrone. Et c'est sur un yacht XXL polluant que le duo a jeté son dévolu pour voyager. Les images sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux.





Le navire n'est autre que le Vava II, plus gros yacht construit en Grande-Bretagne et dont le montant est estimé à 110 millions de livres. Super équipé et d'une envergure de près de 100 mètres de long, il lui faudrait seulement"1,6 kilomètre en mer pour consommer autant qu'une voiture normale en an", alerte-t-on. L'image de l'ambassadeur des Nations Unies en prend donc un sacré coup et lui vaut déjà l'étiquette d'"éco-hypocrite" outre-Manche.