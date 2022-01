Jason Momoa divorce: une photo avec Emilia Clarke agite les internautes

En couple à l'écran... et à la ville ?

"Nous nous libérons l'un de l'autre."

Après 16 ans d'amour, Lisa Bonnet et Jason Momoa ont annoncé leur divorce dans un message d'une sincérité désarmante.

"Nous avons tous ressenti la pression et les changements de ces temps de transformation… Une révolution est en train de se dérouler et notre famille n’y fait pas exception"

, a écrit

Aquaman

sur son compte Instagram. De leur côté, les fans de

Games of Thrones

ont rapidement alimenté une folle rumeur : Emilia Clarke pourrait-elle être à l'origine de leur rupture ?

La toile a en effet ressorti une photo complice du duo, qui formait le couple Khal Drogo-Daenerys Targaryen dans la série culte, datant du mois d'août. On y voit la Britannique sur les genoux de l'acteur lors d'une soirée d'anniversaire. "Lune de mes jours, tu es merveilleuse, je t'aime pour toujours Emilia Clarke", lui écrivait-il sur Instagram. Il n'en fallait pas plus pour emballer les réseaux sociaux. Par le passé, Jason Momoa avait confié qu'il ne manquait jamais de rendre visite à sa co-star lorsqu'il était de passage au Royaume-Uni. En attendant d'en savoir plus, les spéculations vont bon train.