L'état de Céline Dion inquiète Valérie Lemercier: "Je pense qu’elle est dans d’autres sphères. Et j’espère qu’un jour, elle le verra"

"Elle est très affaiblie et a beaucoup maigri."

En octobre dernier, l'entourage de Céline Dion jetait un froid dans

Voici

, levant le voile sur ses problèmes de santé. "

Elle ne peut plus se lever de son lit, ni bouger, ni marcher",

y lisait-on. Annulations en cascade, silence médiatique qui tranche avec sa flamboyance habituelle... la chanteuse de 53 ans semble s'être mise en retrait pour mieux préparer son retour. Valérie Lemercier, dont lefilm librement inspiré de la vie de la Québécoise a déplu au clan Dion, n'a pas caché son inquiétude.

"On n'a pas vu son visage"

"On n'a pas de nouvelles, personne n'a de nouvelles depuis deux ans, on n'a pas vu son visage, elle a annulé des dates… J'ai l'impression que ça ne va pas très fort", a-t-elle confié sur les ondes de France Inter le jeudi 13 janvier. "J'espère que ça va aller mieux. Mais je pense qu'elle est dans d'autres sphères. Et j'espère qu'un jour, elle le verra", a glissé la réalisatrice française à Léa Salamé, caressant également l'espoir que la star puisse voir Aline un jour.

"Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m'en sortir le plus rapidement possible", écrivait Céline Dion le 19 octobre dernier.