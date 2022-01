Patrice Evra a eu des propos qui ont fait réagir sur le coronavirus : "Ce n'est pas un hasard"

Invité sur BFM TV, Patrice Evra a été interrogé sur la crise sanitaire. L'ex-footballeur professionnel, a eu des mots qui ont fait réagir Bruce Toussaint ainsi que les téléspectateurs.

En pleine promotion pour son livre, Patrice Evra fait le tour des émissions de télévision. Abordant de nombreux sujets comme l'homosexualité dans le football, les attouchements qu'il a subi dans sa jeunesse et le racisme, Patrice Evra a donné son avis sur la question du vaccin.

"Le vaccin ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il faut laisser le droit aux personnes de faire ce qu'elles veulent. Personne ne sait d'où vient le Covid, balance-t-il au journaliste de BFM TV qui lui demande de préciser sa pensée, Pour moi, ce n'est pas un hasard. Je ne vais pas dire que c'était programmé, mais Bill Gates en parlait en 2013", explique l'ancien joueur de Manchester United.

L'ancien coéquipier de CR7 corrobore des propos que l'on entend souvent dans la bouche des "complotistes", notamment sur les réseaux sociaux. Il est agacé par la forte présence du coronavirus, notamment dans les débats.

"On parle beaucoup trop de ça ! Mais même quand tu as un accident de voiture, on dira que tu es mort parce que t'as eu le Covid", dit-il avec sérieux. Selon Patrice Evra, tout ceci servirait un projet bien plus large d'après lui,"Pour moi, c'est politique. Parce que quand tu veux diriger des personnes et gouverner, c'est avec la peur. Voilà".