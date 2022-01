Michelle Obama: sa vidéo d'anniversaire fait l'unanimité

5 ans après avoir quitté la Maison-Blanche, les Obama ont l'air plus épanouis que jamais. Pour le Nouvel An, l'ancien couple présidentiel s'affichait déjà comme on ne l'avait jamais vu sur les réseaux sociaux. Pour l'anniversaire de Michelle, 58 ans ce lundi 17 janvier, ils ont encore joué la carte du naturel pour le plus grand plaisir des internautes.

'Voilà un doux 58e anniversaire. Merci infiniment pour tout votre amour débordant. Que vous ayez écrit un SMS, un mail, ou que vous ayez fait une publication sur les réseaux sociaux, tous les messages d'anniversaire reçus aujourd'hui ont une énorme importance pour moi. J'ai hâte de voir ce que réserve cette nouvelle année", a fait savoir l'ancienne Première dame américaine sur son compte Twitter. Le tout était accompagné d'une vidéo où l'on voit l'épouse de Barack Obama danser avec insouciance devant son gâteau d'anniversaire. La séquence, très appréciée, cumule déjà près de 2 millions de vues.

Sur Instagram, le 44e président des États-Unis lui a également rendu hommage. "Joyeux anniversaire Michelle. Mon amour, ma partenaire, ma meilleure amie", lui a-t-il écrit.