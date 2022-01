Letizia d'Espagne: sa robe vintage recyclée rend hommage à sa belle-mère

Elle fait rimer classe et seconde main. C'est un fait bien établi : Letizia Ortiz est l'une des personnalités royales les mieux habillées d'Europe. Sa signature ? Mixer pièces de créateurs et issues du prêt-à-porter avec une cohérence à toute épreuve. Cette fois-ci, la reine d'Espagne s'est essayée à la mode vintage et cela lui va à ravir.

De 1977 à 2022

Le lundi 17 janvier, la souveraine et Felipe vi recevaientle corps diplomatique pour cette nouvelle annéeau Palais Royal de Madrid. C'est dans une robe florale Valentino du plus bel effet que l'Espagnole est apparue pour la réception. La tenue n'était pas issue de la dernière collection de la maison italienne, mais directement de la garde-robe de la reine Sofia, sa belle-mère. Cette dernière avait porté la même robe il y a plus de 40 ans. C'était lors d'un voyage officiel en Allemagne avec Juan Carlos en 1977. Leonor, la princesse héritière de 16 ans, la portera peut-être elle-même dans quelques années pour perpétuer l'hommage.