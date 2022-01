Charlène de Monaco: une vidéo partagée pour ses 44 ans

Une année de plus et toujours autant de questions. C'est en marge de la Sainte-Dévote que Charlène de Monaco fête son anniversaire. Cette période doublement symbolique faisait dire à certains observateurs que la princesse, 44 ans, en profiterait pour faire son grand retour sur le Rocher. Il n'en est rien.

La Sud-Africaine est toujours convalescente et internée en Suisse où elle a pu recevoir la visite d'Albert et des jumeaux à la fin de l'année 2021. Comme pour Noël, les festivités sont, a priori, restées tout à fait modestes. Le Palais princier, lui, joue désormais la carte de la prudence et aucune date de retour n'est à ce jour communiquée. Malgré ce relatif silence médiatique, Charlène a toutefois eu droit à une émouvante vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de sa fondation. La séquence retrace son parcours, de son enfance dans l'hémisphère sud jusqu'à la Principauté en passant par sa carrière de nageuse. On y voit des images inédites, mais aussi des photos avec le prince Harry ou encore Desmond Tutu, icône sud-africaine récemment décédée. "Nous voulons vous montrer à quel point vous êtes aimée et appréciée", lit-on en légende.