Dans une vidéo choc Florent Pagny annonce qu'il est atteint d'un cancer du poumon et annule sa tournée

Si Florent Pagny avait annoncé qu'il prévoyait de lever le pied après sa tournée débutée en novembre dernier, ses fans ne s'attendaient certainement pas à cette mauvaise nouvelle. "Je dois faire une annonce un peu particulière, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans, annonce l'interprète de Laissez-nous respirer dans une vidéo Instagram.Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer".

Quid de The Voice?

"Je suis désolé mais la santé d'abord!" L'interprète de Ma liberté de penser a toutefois assuré qu'on le retrouverait bien sur le fauteuil rouge de The Voice, la saison ayant déjà été enregistrée. La star a également indiqué qu'il allait démarrer "un protocole de six mois chimiothérapie et de rayons X". Soutenu par son épouse, Florent Pagny a conclu de la sorte: "Moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerriers afin d'affronter cette épreuve un peu particulière". Il espère toutefois retrouver tout le monde après cette épreuve.