De nouvelles photos de Céline Dion inquiètent

"Céline Dion, ces photos qui font peur".

Dans son édition du jeudi 27 janvier,

Paris Match

consacre un article à la chanteuse qui n'en finit plus d'inquiéter ses fans. Reports et annulations de ses dates de la tournée "Courage World Tour", rumeurs persistantes autour de son état de santé... la Québécoise de 53 ans a, elle le reconnaît elle-même, passé des mois compliqués. Le magazine français a obtenu des photos inédites de la star à Las Vegas qui donnent de nouvelles informations au public.

La fan de mode y arbore une chevelure devenue blanche et ses traits sont toujours émaciés. Cependant, on y constate qu'elle peut marcher seule sur ses deux jambes, alors que certaines sources parlaient volontiers de paralysie il y a de cela quelques semaines. Fini l'agglomération d'Henderson, c'est désormais à Summerlin, nouveau quartier résidentiel niché près de Red Rock Canyon, que la diva se reposerait. Là, Céline Dion se consacre à sa santé, mais aussi à ses jumeaux, Nelson et Eddy, 11 ans. Elle accompagne d'ailleurs l'un d'eux chez le dentiste sur les clichés.