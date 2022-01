Ému et indigné, Slimane annonce la naissance de sa fille: "J’hallucine à quel point certaines personnes peuvent être sans cœur"

"Je ne pensais pas vous l'annoncer comme ça.

" Dans une vidéo postée sur son compte Instagram ce vendredi, Slimane a annoncé à ses fans que sa fille était née il y a 25 jours.

"Je vis le plus beau moment de ma vie et à la fois je suis très triste", raconte le chanteur, ému. Cependant, le bébé est né prématurément, deux mois avant le terme, et est donc hospitalisé depuis. "Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis", explique-t-il, avant de pousser un coup de gueule.

L'ex-coach de The Voice déclare "avoir appris qu'on allait lui voler ce moment". "Je ne pouvais pas laisser faire", s'indigne-t-il, ce pourquoi il décide d'en parler maintenant."J'hallucine à quel point certaines personnes peuvent être sans cœur, peuvent ne pas se mettre à la place des autres, peuvent enlever les plus beaux bonheurs de la vie", avant d'ajouter que cela restera quand même "le plus beau moment de sa vie".