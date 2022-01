Valérie Lermercier à propos de Céline Dion : "ça va être long"

On le sait, Céline Dion est au repos forcé suite à des problèmes de santé. Victime de "spasmes musculaires sévères et persistants", la chanteuse a d'abord été contrainte d'annuler ses représentations prévues à Las Vegas en novembre dernier et pour ce mois de février. Elle a ensuite annoncé l'annulation de sa tournée nord-américaine baptisée Courage. Celle-ci devait reprendre le 9 mars. "J'espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente", avait-elle fait savoir mi-janvier en faisant part de la mauvaise nouvelle à ses fans.

Invitée de Télématin ce lundi 31 janvier, Valérie Lemercier, qui a tout récemment signé Aline, une fiction ayant la vie de Céline Dion pour fil conducteur, a évidemment été interrogée à propos de la chanteuse canadienne. Cette dernière a-t-elle vu le film qui a été très décrié par une partie de son entourage ? Toujours pas a fait savoir la comédienne française. En revanche, elle a donné des nouvelles concernant l'état de santé de Céline Dion parce qu'elle est en contact avec des membres de son entourage. Elle s'est voulue rassurante. "Cela va être long mais ce n'est pas grave", a-t-elle confié sur le plateau de Thomas Soto et de Julia Vinali.

Sans que l'information ait été officiellement confirmée, le magazine Public a indiqué la semaine dernière que Céline Dion serait victime du syndrome de Guillain-Barré, une maladie qui touche les nerfs. Elle peut durer de quelques jours, si elle s'accompagne d'un traitement, à quelques semaines.

La semaine dernière toujours, ce sont des photos publiées par Paris Match qui avaient relancé l'inquiétude autour de l'état de santé de la chanteuse. Prises dans les rues de Las Vegas, elles montraient une Céline Dion très maigre, avec les cheveux gris.