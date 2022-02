Prince Nikolai: le mannequin de la famille royale danoise fait tourner les têtes

Tiré à quatre épingles pour le jubilé d'or de sa grand-mère, doudoune XXL et ensemble rose... À 22 ans, le prince Nikolai est aussi à l'aise au palais d'Amalienborg que sur le catwalk, et mélange les genres avec panache. Le fils aîné du prince Joachim, qui revient d'un semestre à Paris après une expérience avortée dans l'armée, démarre 2022 en trombe.

Roi du style

Nikolai s'offre en effet la couverture de l'édition de février-mars de Vogue Scandinavia. Habillé en Dior, marque dont il est l'égérie depuis quelques années, le prince revient notamment sur son escapade dans la capitale française où les autres élèves "se fichaient éperdument" de son titre. "D'une certaine façon, ça me détend et ça m'apaise. Je peux être encore plus moi-même", y confie-t-il. Le mannequin y a vécu quelques mois avec sa petite amie Benikte Thoustrup dans un relatif anonymat. Un peu plus tôt, Nikolai prêtait ses traits et sa silhouette longiligne à la marque danoise Rains pour la Fashion Week. Le petit-fils de Margrethe II a même eu la responsabilité de clôturer le show le 21 janvier dernier.

De nouveaux portraits pour Mary

Toujours au Danemark, sa tante, la princesse Mary, fait également les gros titres. Celle qui fêtera ses 50 ans le 5 février prochain a eu le droit à de nouveaux portraits officiels diffusés par le Palais. La future reine, majestueuse, y pose aux côtés du prince héritier Frederik.