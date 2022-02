Rania de Jordanie: de sublimes portraits pour un double anniversaire spécial

La monarchie jordanienne est à la fête. Comme chaque année, le 30 janvier occupe une place spéciale dans l'agenda de la reine Rania. La date marque en effet l'anniversaire de son époux, le roi Abdallah II, mais aussi celui de son petit dernier, le prince Hashem. Père et fils fêtaient respectivement leurs 60 et leurs 17 ans en ce début d'année. Un double anniversaire célébré avec des portraits.

"Mon cœur est le foyer d'un roi"

La souveraine de 51 ans, vêtue d'une robe immaculée ceinturée à la taille et aux manches bouffantes, a pris la pose avec deux des hommes de sa vie. "Mon cœur est le foyer d'un roi" et "que tes années soient remplies d'amour et de lumière", a-t-elle écrit à leur attention sur les réseaux sociaux. Le prince Hashem est deuxième dans l'ordre de succession au trône hachémite après son frère, le prince héritier Hussein, 27 ans. Il a deux sœurs, les princesses Iman et Salma de Jordanie, 25 ans et 21 ans.