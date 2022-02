Victime d'insultes homophobes, Christophe Beaugrand saisit la justice: "C'est fini maintenant"

Depuis la sortie de son livre Fils à papa(s), où il raconte la découverte de son homosexualité, son mariage avec Ghislain Gerin et leur recours à la GPA pour la naissance de Valentin, leur premier enfant, Christophe Beaugrand est la cible de nombreuses insultes homophobes sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, l'animateur de Ninja Warrior n'hésite pas à partager les nombreux messages de haine qu'il reçoit au quotidien. "Pour ceux qui se demandent ce qu'est un raid numérique, c'est recevoir un flot de messages de cet acabit toute la journée", écrit-il. "Mais que les malveillants le sachent, ça me donne encore plus envie de parler! Pour combattre ces horribles clichés et ces insultes contre nos familles."

Agacé par ces messages haineux récurrents, Christophe Beaugrand a décidé de prendre le taureau par les cornes et en a fait part à ses followers, ce mercredi matin. "MESSAGE IMPORTANT! Un homme m'avait harcelé sur les réseaux sociaux en m'insultant moi et Valentin (insultes homophobes, scato, etc...) peu avant Noël. J'ai finalement décidé de porter l'affaire en justice, l'homme a été identifié. C'est un militant de la manif pour tous. J'étais hier à la PJ pour être interrogé et finaliser ma plainte. J'ai été très bien reçu. Faites comme moi, ne vous laissez pas faire ! Non les réseaux ne sont pas une zone d'impunité où l'on peut agresser les gens à loisirs. C'est fini maintenant !", écrit l'animateur qui remercie la Députée Laetitia Avia "qui se bat sur ce dossier de la haine en ligne depuis des mois, les choses avancent , les plaintes sont prises en compte et les plateformes commencent à réagir pour modérer plus sévèrement."

Le papa de Valentin conclut par cette phrase fédératrice: "

C’est tous ensemble qu’on lutte contre le harcèlement.

"

Son acte a été salué par nombreux de ses followers. "J'espère que cela va permettre à cette personne de comprendre. Trop facile de se cacher derrière un écran. Vous êtes une très jolie famille. Ne lâcher rien", peut-on lire en commentaire. Ou encore: "Très bon réflexe 👏 espérons que la plainte ira jusqu'au bout de chemin et finir devant un tribunal correctionnel !"