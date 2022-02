Alain Chamfort soutient son ami Florent Pagny: "il saura se défendre"

"Je n'aime pas exposer mes problèmes aux autres… Même vis-à-vis de mes proches, je n'avais pas envie de les entraîner dans cette histoire, j'essayais de faire face." C'est Alain Chamfort, ami de Florent Pagny, qui s'est exprimé dans les médias français. Et d'ajouter : "On est seuls dans ces moments-là donc il faut trouver en soit la réponse sans pour autant avoir besoin de leur faire supporter ce poids-là. Moi, j'essayais de faire parler de moi le moins possible", a commenté le chanteur, qui a également fait face à la maladie, en 2016.

"Chacun est libre par rapport à ça. Si ça lui fait du bien, s'il se sent plus entouré… Je ne sais pas, je pense que face à la maladie, chacun réagit comme il peut, il n'y a pas de règle", a encore ajouté Alain Chamfort. Qui a tenu à supporter son ami dans cette épreuve. "Je lui souhaite vraiment l'énergie qu'il faut dans ce cas-là et puis je pense qu'il a un bon caractère, une bonne volonté et qu'il saura se défendre. En tout cas, je lui souhaite vraiment tout le meilleur."