“C’est bizarre”: un choix vestimentaire de la reine Mathilde au Moyen-Orient interroge

Du sultanat d’Oman à l’Exposition universelle de Dubaï. Trois jours durant, Mathilde et Philippe ont effectué un marathon sous le soleil d’Orient. L’occasion pour la reine d’étaler son sens du style, encensé par les observateurs de la royauté. Mais un choix a laissé l’experte Joëlle Vanden Houden particulièrement dubitative.

On le sait, la Belge voue une passion pour la maison Natan et les créations sublimes d'Édouard Vermeulen. Le hic ? C'est aussi le cas de la reine des Pays-Bas et cela a sauté aux yeux durant cette tournée au Moyen-Orient. "Je ne comprends pas pourquoi elle a choisi deux fois une copie exacte de la tenue de la reine Máxima", a déploré l'auteure de D'Elisabeth à Delphine, princesses de Belgique dans un entretien avec Het Laatste Nieuws. "On aurait presque dit des sœurs jumelles. (...) Comment expliquer que Mathilde ait choisi une tenue presque identique à deux reprises et au même endroit, même pas quatre mois plus tard ?", a-t-elle ajouté dans des propos traduits par 7sur7. Maxima et le roi Willem-Alexander s'étaient en effet rendus à l'Exposition universelle en novembre 2021. "Pourquoi Mathilde a-t-elle fait ce choix ? J'aurais fait exactement l'inverse. Si Máxima avait déjà porté cette robe ici, je ne l'aurais pas copiée. Elle pouvait par exemple porter ces tenues dans un autre endroit. C'est bizarre", a tranché Joëlle Vanden Houden.

Mathilde et Philippe sont désormais en Belgique. Prévu pour le samedi 5 février, leur retour avait été retardé d'un jour suite à l'accident d'un des membres de l'équipage de l'avion gouvernemental.