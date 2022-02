"Chacun ses phobies": Stromae révèle une de ses inquiétudes avant de monter sur scène

"Je peux comprendre les critiques, les interrogations, car tout est mis en scène, a d'abord confessé, avec philosophie, Stromae sur son passage au JT de TF1. Mais on a bien saisi que j'étais venu faire la promotion de mon disque. Il n'y a pas mort d'homme, c'est juste de la musique."

"Je n'ai plus le même corps"

Après un passage à vide et une dépression dont il parle dans son titre L'enfer, le chanteur belge s'apprête désormais à retrouver ses fans sur scène. Un album sort le 4 mars mais une tournée est prévue dans la foulée. L'occasion pour Stromae de dévoiler à Télérama qu'il doit souvent lutter contre l'une de ses phobies. "Mon inquiétude reste le trou de mémoire pour les paroles. Chacun ses phobies...". A quoi s'attendre sur scène? Pas d'acrobaties comme avant, insiste-t-il. "Il y a aura de la mise en scène, de la gestuelle, mais moins de danse pure et dure. J'ai envie d'en profiter davantage et d'être moins sur les rotules à la fin du show. Le précédent était très éprouvant et je n'ai plus le même corps : j'aurai bientôt 37 ans". Ca sera dans un mois, en effet, le 12 mars prochain.