"Elle veut mourir en reine": les révélations de Stéphane Bern sur Elizabeth II

La mise en scène est tout sauf un hasard. Premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine, Elizabeth II a opté pour un portrait officiel des plus parlants. C'est à son bureau de Sandringham, la fameuse boîte rouge ouverte devant elle et un large sourire aux lèvres, que la reine de 95 ans a été immortalisée. Une posture qui, comme le souligne Stéphane Bern, en dit long sur ses intentions.

"Jusqu'à son dernier souffle"

"Elle sait très bien que c'est la dernière fois qu'on va vraiment célébrer la reine Elizabeth, cette deuxième ère élisabéthaine", a glissé l'animateur français sur les ondes de Franceinfo. Selon lui, la grand-mère de William et Harry ne cédera pas le trône de son vivant. "Elle veut mourir en reine. Elle n'abdiquera jamais. Elle restera la reine jusqu'à son dernier souffle", a insisté le présentateur de "Secrets d'histoire". Cependant, Elizabeth II anticipe déjà quant à l'avenir de la monarchie et la décision de rendre Camilla Parker Bowles reine consort va dans ce sens. La reine "prépare le peuple britannique à sa finitude, elle regarde l'avenir en face et sait que c'est la continuité de l'institution qui est la plus importante", a souligné Stéphane Bern.

À Londres, quatre jours de festivités sont prévus pour fêter son jubilé du 2 (le jour de son couronnement en 1953, NdlR) au 5 juin, avec parade militaire, grand concert et des milliers de déjeuners populaires.