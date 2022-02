"Leur son est mauvais ou c’est elle ?": Angèle critiquée après sa prestation aux Victoires de la musique

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Après l’ouverture des Victoires de la musique par Stromae, c’est Angèle qui a débarqué sur la scène de la Seine musicale où se tenait l’événement, pour interpréter son single "Bruxelles, je t’aime" en lice pour les prix de la Chanson originale et de la Création originale.

La Bruxelloise est repartie bredouille côté Victoire, mais avec deux "polémiques" sur le dos.

La première concerne sa prestation chantée. Des internautes se sont montrés très critiques : "J'aime bien Angèle mais là c'était horriblement faux", "Deuxième fois que je vois Angèle en live aux Victoires de la musique et qu'elle chante méga faux. Pourquoi ? Leur son est mauvais ou c'est elle ?" Problème de retour dans l'oreillette ?

La seconde concerne le décor qui accompagnait la chanteuse lors de son interprétation. Si les images des Diables rouges ont logiquement fait réagir le public français, chez nous, c’est la gaufre géante sur laquelle elle était installée qui a été épinglée. Une gaufre de Liège pour célébrer Bruxelles, un sacrilège difficile à avaler pour de nombreux internautes belges, bien évidemment ! Rappelons que la gaufre de Liège est de forme plutôt circulaire et qu’elle a de la mâche, tandis que celle de Bruxelles est rectangulaire et beaucoup plus légère. Reste à savoir de quel côté vient la confusion, s’agit-il d’une erreur de l’équipe d’Angèle ou de celle des Victoires ? La chanteuse n’a pas réagi sur ses réseaux sociaux.