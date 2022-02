Margrethe II de Danemark: un autre de ses petits-fils se lance dans le mannequinat

Lady Amelia Windsor, Kitty Spencer, Maria-Olympia de Grèce, Charlotte Casiraghi... la royauté européenne a pour habitude de prêter ses traits aux marques les plus prestigieuses. À 19 ans, le prince Félix rejoint lui aussi la longue lignée des personnalités couronnées devenues mannequin. Son propre grand frère est déjà rompu à l'exercice depuis quelques années.

Tout comme Nikolai, égérie Dior, le fils du prince Joachim et d'Alexandra Manley est devenu la vedette d'une campagne d'envergure. Son premier contrat ? Être le visage de la célèbre maison de joaillerie danoise Georg Jensen. Les pièces urbaines et racées font la part belle à l'argent et sont sublimées par le regard d'acier du prince, 8e dans l'ordre de succession au trône du Danemark. De quoi faire la fierté de la reine Margrethe II l'année de son jubilé d'or.