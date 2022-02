Märtha Louise de Norvège: la déclaration d'amour passionnée de la princesse à son chaman

La Princesse et le Chaman. L'histoire d'amour entre Märtha Louise et Durek Verrett est l'une des plus scrutées du Gotha grâce à sa dimension littéraire et iconoclaste. Longtemps pressentie pour faire le choix du coeur avec une vie à Los Angeles, la fille de Harald V et Sonja de Norvège a profité de la Saint-Valentin pour clamer son amour à l'Américain.

Le gourou parle de mariage

"L'amour étend notre perception de la vie. Il diminue notre jauge de stress, consolide notre confiance et nous fait prendre de la hauteur", a écrit la princesse de 50 ans sur Instagram le lendemain de la fête des amoureux. "Merci d'améliorer ma vie amoureuse et de me permettre de me transformer en la femme aimante que je suis. Et plus encore avec toi. Je t'aime", a-t-elle ajouté, sous le charme comme au premier jour.

Tout récemment, les rumeurs de mariage se sont intensifiées autour du couple qui a parfois essuyé des critiques acerbes en Scandinavie. Lors d'un direct sur Instagram, plateforme où le chaman est très actif, l'un de ses disciples lui a demandé s'il souhaitait prendre la main de la princesse. "À la fin de cette année, mon frère", a-t-il affirmé. Du côté de la Cour de Norvège, c'est encore le silence radio.