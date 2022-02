"Je ne me cacherai plus": Linda Evangelista, le mannequin victime d'une chirurgie esthétique ratée, se montre enfin

D'une vie sous les projecteurs à une vie d'ermite. Linda Evangelista, supermodel phare des années 1990 qui disait volontiers ne pas "sortir du lit pour moins de 10.000 dollars par jour", a vu sa vie changé du tout au tout. La raison ? Une opération de chirurgie esthétique ratée qui lui est insupportable. Après des années à la marge, la Canadienne de 56 ans s'est enfin dévoilée.

"Je ne me cacherai plus", affirme-t-elle désormais dans les colonnes de People, photos à l'appui. On y voit les séquelles d'un soin à base de cryolipolyse raté ayant provoqué chez elle une hyperplasie adipeuse paradoxale. Un tissu graisseux excédentaire s'est notamment formé au niveau du ventre et du dos du mannequin plusieurs mois après le traitement."J'adorais être sur le podium. Maintenant, j'ai peur de croiser quelqu'un que je connais (...) Je ne peux plus vivre comme ça, dans la clandestinité et la honte. Je ne peux plus vivre dans cette douleur. Je veux enfin parler", avoue celle qui a intenté un procès à hauteur de 50 millions de dollars à l'encontre de la société qu'elle juge responsable de son mal-être.