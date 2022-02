"Une trahison": Victoria et Daniel de Suède réagissent publiquement aux rumeurs de divorce

Au sein de la royauté européenne, 2022 s'avère déjà agitée côté coeur. Après la séparation médiatique de l'infante Cristina et d'Iñaki Urdangarin sur fond de tromperie en Espagne, la monarchie suédoise a le droit à son propre feuilleton. La rumeur court depuis quelques semaines : la relation entre la princesse héritière Victoria et le prince Daniel battrait de l'aile.

La presse scandinave assure qu'un "incident" survenu à la fin du mois de décembre serait à l'origine de la discorde et justifierait les apparitions publiques de plus en plus rares du couple en duo. Une "thérapie de couple" qui aurait donné lieu à des crises de larmes est elle aussi évoquée avec insistance selon les tabloïds locaux. Victoria et Daniel, qui se voit vilipender, ont donc décidé de dégoupiller eux-mêmes la situation qui met à mal la famille royale."Nous sommes au courant qu'il existe une très importante rumeur néfaste concernant notre relation privée. Les allégations se répandent au sujet d'une trahison dans notre relation et d'un divorce imminent", ont-ils fait savoir dans un communiqué à quatre mains publié sur les réseaux sociaux. "Habituellement, nous ne commentons ni les rumeurs ni spéculations. Mais afin de protéger notre famille, nous voulons qu'il soit clair, une bonne fois pour toutes, que les rumeurs qui se propagent en ce moment sont totalement infondées", ont-il ajouté avec fermeté.

Ce 21 février, c'est ensemble que le couple princier s'est affiché à l'occasion d'une visioconférence dédiée à la protection de l'enfance et au combat contre les crimes sexuels.