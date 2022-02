Ce qu'il faut savoir sur Natasha Bassett, la nouvelle petite amie d'Elon Musk

Fraîchement séparé de Grimes, la mère de son fils d'un an et demi prénommé X Æ A-Xii, Elon Musk aurait de nouveau trouvé l'amour. Le fondateur de SpaceX et Tesla a en effet été aperçu avec une jeune femme qui est loin d'être une parfaite inconnue.

Ensemble depuis deux mois

L'entrepreneur américain a été photographié avec Natasha Bassett, actrice australienne de 27 ans, à la sortie de son jet privé à Los Angeles le 17 février dernier. Leur relation serait restée hors de la portée des radars de la presse people depuis deux mois.

La native de Sydney est doucement en train de se faire un nom à Hollywood. La rousse a notamment joué dans le Avé, César! des frères Coen où elle partageait l'affiche avec George Clooney et Scarlett Johansson.

Sa prochaine prestation pourrait bien la propulser dans d'autres sphères, puisqu'elle a décroché un rôle dans le prochain biopic dédié à Elvis Presley. Elle se glissera dans la peau de Dixie Locke, première compagne du "King", et donnera la réplique à Tom Hanks et Austin Butler dans ce long-métrage signé Baz Luhrmann.